ضبط المتهم بذبح طفل في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط شاب؛ لاتهامه بقتل طفل في قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على الطفل مازن وليد، 6 سنوات، مقتولًا في قرية تل روزن التابعة لمركز بلبيس.

فيما تبين من التحريات الأولية مقتل الطفل إثر تعرضه لجرح ذبحي داخل أحد منازل القرية، وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلبيس المركزي.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابن عم والد الطفل، وأن المتهم قد أنهى حياة الطفل ذبحًا بواسطة شفرة، فيما تم ضبط المتهم وتم التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث.