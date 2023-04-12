 دمشق تقرر إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دمشق تقرر إعادة فتح سفارتها في تونس وتعيين سفير على رأسها

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 11:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 11:34 ص

أعلنت سوريا وتونس في بيان مشترك اليوم الأربعاء، أنه «تجاوبًا مع مبادرة الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعيين سفير لبلاده في دمشق، قررت سوريا إعادة فتح سفارتها بتونس وتعيين سفير على رأسها».

وقال البيان الذي تلقت وكالة «سانا» نسخة منه: «تجاوبًا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة».

وأضاف البيان: «حرصًا من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين تكريسًا لروابط الأخوة العريقة التي تجمع سورية بتونس، وإعلاءً لقيم التضامن والتآزر بينهما، ولما فيه خير ومصلحة شعبيهما الشقيقين».


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