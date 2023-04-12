الإعدام لـ7 متهمين بقتل 3 أشخاص في أسوان

أصدرت محكمة جنايات أسوان برئاسة المستشار على أحمد مشهور، حكما بالإعدام لـ7 متهمين بقتل 3 أشخاص خلال أحداث اشتباكات وقعت بين عائلتين بقرية المنصورية بمدينة دراو في شهر سبتمبر 2021.

وكانت الأحكام التي قررها رئيس محكمة أسوان، قضت بالحكم بالإعدام على 7 متهمين منهم شخصين غيابي، وهم "حمادة فهمي، وأشرف أحمد حسب الله، وبلال كامل إسماعيل، وأحمد خالد حسب الله، وشعبان أحمد حسب الله، وأحمد عبد الكريم، وأحمد يوسف".

وتضمن أحكام الجلسة أيضًا السجن المشدد لمدة 10 سنوات ومراقبة 5 سنوات لواحد من المتهمين ضمن واقعة المشاجرة، و2 من المتهمين بالسجن لـ5 سنوات، حيث شملت أحكام الجلسة حبس 5 أشخاص ضمن المتهمين لمدة سنة مع الشغل.

فيما قررت محكمة جنايات أسوان، دفع عدد من المتهمين من رقم 1 حتى 15 غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه مع مصادرة السلاح، بالإضافة إلى براءة 13 شخصًا من القضية.

يذكر أنه في عام 2021 شهدت قرية المنصورية بمدينة دراو مشاجرة بالأسلحة بين عائلتين أسفرت عن 3 قتلى و8 مصابين، وذلك بسبب خلافات الجيرة.