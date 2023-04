بوريل يعلن تأجيل زيارته المقررة غدا إلى الصين لإصابته بكورونا

أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تأجيل زيارته المقررة غدًا الخميس، إلى الصين؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «لقد ثبتت إصاباتي بفيروس كورونا، وبالتالي سأضطر للأسف إلى تأجيل زيارتي إلى الصين»، مؤكدًا أن صحته جيدة ولا يعاني أية أعراض.

I have tested positive for covid-19 and therefore unfortunately will need to postpone my visit to China.



I am feeling well and have no symptoms.