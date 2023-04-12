بوريل يعلن تأجيل زيارته المقررة غدا إلى الصين لإصابته بكورونا

أعلن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن تأجيل زيارته المقررة غدًا الخميس، إلى الصين؛ بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وكتب في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأربعاء: «لقد ثبتت إصاباتي بفيروس كورونا، وبالتالي سأضطر للأسف إلى تأجيل زيارتي إلى الصين»، مؤكدًا أن صحته جيدة ولا يعاني أية أعراض.

I have tested positive for covid-19 and therefore unfortunately will need to postpone my visit to China.



I am feeling well and have no symptoms. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) April 12, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، أن مسئول الاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية جوزيب بوريل، يزور الصين في الفترة من 13 إلى 15 أبريل.

وتأتي زيارة «بوريل» ذلك بعد أيام من زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى العاصمة بكين.

إلى ذلك، حثت الخارجية الصينية الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها الدولية، وتقديم توضيحات بشأن أنشطتها العسكرية في الخارج.

وأضافت: «إننا نذكر بعض الدول بأنه ليس بإمكان القوات الأجنبية حمايتها، بل ستفاقم التوتر وتجلب الكوارث لنفسها».