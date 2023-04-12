 رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك - بوابة الشروق
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رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر المبارك

أندريه زكي
أندريه زكي
محمد فتحي
نشر في: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 3:25 م | آخر تحديث: الأربعاء 12 أبريل 2023 - 3:25 م

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء، بعيد الفطر المبارك، ووفد من قيادات الطائفة الإنجيلية في مصر، بحضور القس صفوت البياضي، الرئيس الإكرامي للطائفة الإنجيلية، والقس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية.

وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى بيان اليوم: "نهنئ فضيلتك وجميع المسلمين في مصر والعالم، ونتمنى دوام السلام والمحبة، ولبلادنا التقدم والازدهار".

وأضاف: "شيخ الأزهر نموذج مؤثر في العالم والوطن العربي، ونعتز بفضيلته، وتهنئتنا اليوم من القلب".

وأعرب الإمام الأكبر عن سعادته بتهنئة الطائفة الإنجيلية وزيارة الدكتور القس أندريه زكي له، قائلا: "ننتظركم في المناسبات دائمًا، ولقاءاتنا تجمعها الأصالة والوطنية".

وأكد شيخ الأزهر أن هذه اللقاءات تعكس احترامًا متبادلًا وأنموذجًا للتعايش بين أتباع الديانات".

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