روسيا تعلن إحباط هجوم على كنيس في موسكو

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط هجوم على معبد يهودي في العاصمة موسكو.

وأفاد بيان صادر عن الخدمة الصحفية لجهاز الأمن الفيدرالي، بأن الجهاز أحبط مخطط لمواطن من إحدى دول آسيا الوسطى من مواليد عام 2002 كان يستعد لشن هجوم "إرهابي" على أحد المعابد اليهودية في موسكو.

وأضاف البيان أن الشخص المذكور قام باستطلاع حول الكنيس اليهودي واشترى مواد لصنع عبوة ناسفة.

وأوضح أن الشخص أطلق النار على قوات الأمن أثناء اعتقاله في 10 أبريل الجاري و"تم تحييده".

ويأتي إحباط الهجوم بعد أكثر من أسبوعين على تنفيذ مسلحين هجومًا إرهابيا في 22 مارس الماضي، في قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول" في العاصمة موسكو أسفر عن مقتل 144 شخصًا، وفق بيانات رسمية.