وزير الدفاع الإسرائيلي: إسرائيل والولايات المتحدة تقفان معا كتفا بكتف

وسط مخاوف من هجوم إيراني وشيك، وصف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الشراكة بين إسرائيل والولايات المتحدة بأنها غير قابلة للكسر.

وقال جالانت، اليوم الجمعة، بعد اجتماعه مع قائد االقيادة المركزية الأمريكية في المنطقة الجنرال مايكل إريك كوريلا: "يعتقد أعداؤنا أنهم قادرون على التفريق بين إسرائيل والولايات المتحدة، لكن العكس هو الصحيح – إنهم يجمعوننا ويعززون علاقاتنا، نحن نقف معا جنبا إلى جنب."

وتأتي تصريحات جالانت بعد يوم من وصول كوريلا، إلى إسرائيل في زيارة.

وتزايدت تهديدات إيران تجاه إسرائيل في أعقاب غارة جوية على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في العاصمة السورية، دمشق، في أول أبريل، أسفرت عن مقتل عدد من القادة العسكريين، منهم العميد محمد رضا زاهدي، الذي كان قائدا رفيعا في فيلق القدس الإيراني.