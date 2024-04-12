استطلاع: 30% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب على غزة وصلت نهايتها

توصل استطلاع رأي أجرته صحيفة معاريف العبرية، إلى أن 30% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب على غزة في نهايتها، فيما قال 44% إنها لم تنتهِ، مقابل 15% قالوا إنها انتهت فعلا.

واتضح من نتائج استطلاع للرأي العام نشرته الصحيفة، اليوم الجمعة، أنه "جوابا على السؤال: مِن كل ما تعرفونه وسمعتموه، هل انتهت الحرب في قطاع غزة فعلاً؟ كانت الإجابات: نعم 15%؛ لا، ولكنها في النهاية 30%؛ 44% لم تنتهِ على الإطلاق؛ ولا أعرف 11%".

الاستطلاع يكشف أيضا استمرار تراجع قوة حزب "الوحدة الوطنية" برئاسة الوزير في حكومة الحرب بيني جانتس، وفقا لوكالة الأناضول.

وأشار إلى أنه لو جرت انتخابات اليوم فإن حزب "الوحدة الوطنية" سيحصل على 30 من مقاعد الكنيست الـ 120.

ويحصل حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 19 مقعدا، فيما يحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 15 مقعدا.

وبالإجمال، تشير الصحيفة إلى أن المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو للحكومة يحصل على 70 مقعدا، فيما يحصل المعسكر المؤيد له على 45 مقعدا ويحصل تحالف الجبهة الديمقراطية والقائمة العربية للتغيير على 5 مقاعد.

وحاليا فإن لدى معسكر نتنياهو 64 مقعدا بالكنيست. ويلزم الحصول على ثقة 61 عضوا على الأقل بالكنيست، من أجل تشكيل الحكومة.

ولا تلوح بالأفق انتخابات قريبة حيث يعارض نتنياهو ذلك رغم تصاعد الدعوات لإجرائها، متذرعا بظروف الحرب، فيما يتهمه معارضوه بأنه يتقصد تأجيلها خدمة لبقائه السياسي إذ من المتوقع أن يحاسبه الإسرائيليون على الإخفاق في كشف ومنع والتعامل مع هجوم 7 أكتوبر الماضي.

واستنادا إلى نتائج استطلاع "معاريف" فإن 35% من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، فيما قال 47% إن جانتس هو الأنسب لهذا المنصب، ولم يملك 22% إجابة محددة.

وذكرت الصحيفة أن الاستطلاع أجري لصالحها من قبل معهد "لازار" للأبحاث (خاص)، وشمل عيّنة عشوائية من 508 إسرائيليين، وكان هامش الخطأ 4.4%.