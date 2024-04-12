أوكرانيا تجدد طلبها بعدم مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس في الأولمبياد

دعت أوكرانيا مجددا إلى إبعاد الرياضيين الروس والبيلاروس من منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024 المقرر إقامتها في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي خطاب مفتوح، اليوم الجمعة،إلى اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للمصارعة، قالت أوكرانيا إن بعض الرياضيين الذين ينافسون تحت علم محايد وتأهلوا للمنافسات، يدعمون الحرب الروسية في أوكرانيا.

وتضمن الخطاب اسماء عشرة مصارعين، من بينهم زور أوجويف وزوربيك سيداكوف، واللذان فازا بميدالية ذهبية في أولمبياد طوكيو 2021، بالإضافة إلى مقاطع فيديو منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي كدليل على دعمهم للحرب.

وتعرض المصارع والبطل الأولمبي عبد الرشيد سادولاييف مؤخرا للإيقاف من المشاركة في التصفيات المؤهلة لمنافسات الأولمبياد، لأنه لم يستوف المعايير والشروط الصارمة لمشاركة الرياضيين الروس.

وقال الاتحاد الدولي للمصارعة، إن اللجنة التي تحدد معايير مشاركة الرياضيين الروس والبيلاروس وفقا للشروط، وجدت أدلة ومعلومات جديدة حول دعم سادولاييف للحرب.

ويمكن للرياضيين الروس والبيلاروس المنافسة كمحايدين في أولمبياد باريس بدون أعلام بلادهم في الرياضات الفردية، ويجب عليهم ألا يدعموا الحرب وأن لا يكون لهم صلة بأي جهة عسكرية أو وكالة استخبارات.

وذكرت اللجنة الأولمبية الدولية مؤخرا أن ما يقرب من 36 رياضيا روسيا و22 من بيلاروس تأهلوا لمنافسات الأولمبياد الذي سيقام بين يومي 26 يوليو و11 أغسطس المقبلين.

وتدعو أوكرانيا كلا من اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي للمصارعة لبذل قصارى جهدهم من أجل منع الرياضيين الروس والبيلاروس الذين ينتمون لمؤسسات عسكرية أو يدعمون الحرب من المشاركة في البطولات الدولية بما فيها الأولمبياد.

وجاء في الخطاب أنه طالما أن القوات الروسية تشن الحرب على الشعب الأوكراني بدعم من حكومة بيلاروس، فإن الرياضيين من روسيا وبيلاروس يجب أن يتم منعهم من المشاركة في البطولات الدولية تحت أعلام محايدة.