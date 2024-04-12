قصف مدفعي إسرائيلي على قرى وبلدات جنوب لبنان

واصل الكيان الإسرائيلي قصفه على قرى وبلدات جنوب لبنان.

وذكرت مصادر ميدانية في بيروت، أن مدفعية الكيان الإسرائيلي استهدفت أطراف بلدة بليدا جنوبي لبنان، كما أطلق النار الكيان الإسرائيلي النار من مستعمرة مسكاف عام على أحد موظفي الصيانة بشركة كهرباء لبنان، أثناء انتقاله للمدخل الشرقي لبلدة العديسة؛ للقيام بصيانة الكهرباء في مشروع مياه الطيبة.

وأطلقت القوات التابعة للكيان الإسرائيلي، النار باتجاه محيط سيارتين لقناة الميادين بينهما ألية البث المباشر، أثناء انتقالهم على طريق المدخل الشرقي لبلدة العديسة المؤدي من بلدة كفركلا، حيث أصيبت إحدى السيارات من الأسفل، ونجا فريق عمل القناة.

ويواصل الكيان الإسرائيلي تصعيده على بلدات وقرى جنوبي لبنان، بالتزامن مع عدوانه الغاشم والمتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وأجبر مئات العائلات على النزوح من ديارها.