قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيت أمر وتشدد حظر التجول في أحياء بالخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، مساء الخميس، بلدة بيت أمر شمال الخليل، وشددت من إجراءاتها القمعية بحق المواطنين وشددت حظر التجول في أحياء البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال معززة بعدد من الآليات العسكرية اقتحمت منطقة عصيدة، وحارة بحر في بلدة بيت أمر، وانتشرت على الطرقات وفي محيط منازل المواطنين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

كما صعدت قوات الاحتلال إجراءاتها القمعية بحق المواطنين وشددت حظر التجول المفروض على حارات جابر، والسلايمة، وواد الحصين بالبلدة القديمة من الخليل، وطاردت مواطنين ونكلت بهم.

يذكر أن معظم الأحياء الشرقية في البلدة القديمة من مدينة الخليل، تخضع منذ السابع من أكتوبر الماضي لنظام منع التجول، حيث تفرض قوات الاحتلال منعا مسائيا للتجول على أحد عشر حيا، وتمنع الأهالي من الخروج من منازلهم، وفرضت قيودا مشددة على حركتهم، وحددت لهم ساعات معينة للتحرك.