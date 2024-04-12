مسئول أممي يؤكد تأزم الوضع الإنساني في غزة جراء تعطل دخول المساعدات الإنسانية

أكد جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشئون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم، أنه على الرغم من الالتزامات الأخيرة التي أعلنتها إسرائيل لتعزيز عمليات الإغاثة في غزة خاصة في شمالها، إلا أن أوضاع سكان القطاع لا يزال صعبا للغاية مع عدم وجود تحسن حقيقي في عمليات إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، أو دعم الرعاية الصحية الحيوية في الأسابيع الأخيرة.

ووصف المسئول الأممي، في تصريحات، الوضع في شمال قطاع غزة بشكل خاص بـ"الخطير"، لافتا إلى أن البعثات التي كانت مقررة لإيصال المساعدات إلى المنطقة اليوم ألغيت جميعها، بما في ذلك بعثة كان من المفترض أن تمر عبر معبر إيريز في سياق إعلان الكيان الإسرائيلي النية بفتحه منذ أيام.

وشدد على أن عواقب العمليات الإغاثية المحدودة للغاية إلى شمال القطاع أصبحت واضحة بالفعل بالنظر إلى نقص وزن الأطفال عند ولادتهم، مضيفا أن جميع مرضى جناح الأطفال في مستشفى كمال يواجهون الجوع وسوء التغذية.

وجدد ماكغولدريك، دعوته للاحتلال بالسماح لإيصال المساعدات إلى المدنيين في غزة، مشيرا إلى أن الكثير من الشاحنات التي يعلن عن دخولها لم يتم تسليمها للجانب الفلسطيني بعد.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه غير المسبوق على غزة لليوم الـ 189 على التوالي، ويستمر في قصفه المنازل والمنشآت عبر الغارات والأحزمة النارية على مختلف مناطق القطاع، والقصف بالمدفعية، والاستهداف المباشر بالرصاص الحي، ما خلف أكثر من 33 ألف شهيد، وما يربو عن 77 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.