مسئول إسرائيلي: لم يتم تحديد موقع لإجلاء المدنيين من رفح

صرح مسئول إسرائيلي لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" مساء الخميس، أنه لم يتم بعد تحديد موعد بدء إجلاء المدنيين من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



غير أن المسئول، الذي لم يتم تسميته، أشار إلى أن ذلك سيحدث.



كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد صرح مؤخرا أنه تم تحديد موعد لبدء العملية في المدينة الواقعة أقصى جنوب غزة، لكن وزير الدفاع يوآف جالانت ناقض هذا التأكيد في مكالمة مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، وفقا لمصدر مطلع.



ويتعرض نتنياهو لضغوط من شركاء اليمين المتطرف في ائتلافه لاجتياح رفح.



ويأتي تصريح نتنياهو الأحدث بشأن دخول مدينة رفح رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من التداعيات الكارثية لمثل هذه الخطوة نظرا لاكتظاظ المدينة بالنازحين من مناطق أخرى من قطاع غزة ، جراء الهجمات الإٍسرائيلية؛ ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من شهر أكتوبر الماضي.