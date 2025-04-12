يستعد فريق برشلونة لمواجهة نظيره ليجانيس، مساء السبت، على ملعب "البلدي دي بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ووفقًا لما أوردته صحيفة سبورت الإسبانية، فإن الفريق الكتالوني سيخوض 5 مباريات حاسمة خلال 15 يومًا، من بينها نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال مدريد، ما يدفع المدرب الألماني هانز فليك لإدارة الجهد البدني للاعبيه بحذر شديد خلال هذه الفترة المزدحمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مواجهة ليجانيس تمثل اختبارًا معقدًا لفليك، كونها تأتي بين مباراتي ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند، ما قد يدفعه لإجراء بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية.

ومن المتوقع أن يحصل الظهير الأيسر أليخاندرو بالدي على راحة بسبب عودته التدريجية بعد إصابة عضلية طويلة، مع منح الفرصة للظهير الشاب جيرارد مارتن للمشاركة في الجهة اليمنى من الدفاع.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ليجانيس:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جول كوندي، رونالد أراوخو، إينيجو مارتينيز، جيرارد مارتن

خط الوسط: إريك جارسيا، جافي، بيدري

خط الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، رافينيا