بنجلاديش: مظاهرة حاشدة في دكا تنديدا بإجراءات إسرائيل في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في عاصمة بنجلاديش، اليوم السبت، لإدانة الإجراءات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتجمع المتظاهرون، الذين قُدر عددهم بنحو 100 ألف شخص، في حديقة سهروردي في منطقة جامعة دكا. ورفع المتظاهرون المئات من الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مثل "فلسطين حرة حرة".

ومزق العديد منهم صور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومزقوا أيضا صور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، واتهموهما بدعم إسرائيل.

وحمل المتظاهرون توابيت رمزية ودمى تمثل الضحايا المدنيين.

وأعرب الحزب الوطني البنجلاديشي، برئاسة رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، وجماعات وأحزاب إسلامية عن تضامنهم مع المظاهرة.

ولا تقيم بنجلاديش، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة ويبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وتدعم رسميا قيام فلسطين المستقلة.