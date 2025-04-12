سلطة عمان تحت المجهر استعدادا للاجتماع الأمريكي الإيراني بشأن النووي

وصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، صباح اليوم السبت، إلى سلطنة عمان قادما من روسيا، بعد لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إطار جهود دبلوماسية مكثفة تتعلق بالملف النووي الإيراني.

وتتطلع الأنظار اليوم إلى سلطنة عمان التي تشهد محادثات أمريكية إيرانية بشأن البرنامج النووي لطهران، وهو ما يعد أول تقدم في هذا الملف بين الجانبين منذ سنوات.

ومن المتوقع أن يحضر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف افتتاح الحوار الذي تقوم سلطنة عمان بدور الوساطة فيه.

وقالت مصادر إيرانية، إن المحادثات ستعقد بشكل غير مباشر من خلال وسيط، على الرغم من أنه قد يتم عقد اجتماع مباشر بين ويتكوف وعراقجي، حسب وكالة الأنباء الألمانية.

• أول تقدم منذ سنوات

ويعد الاجتماع أول تقدم كبير منذ سنوات في المفاوضات المتوقفة حول البرنامج النووي الإيراني. لكنه يأتي في ظل تهديد أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعمل عسكري إذا لم توافق طهران على اتفاق جديد للحد من برنامجها النووي.

وخلال فترة ولايته الأولى في الرئاسة، انسحب ترامب عام 2018 من الاتفاق النووي الإيراني الذي تفاوض عليه سلفه باراك أوباما وتم توقيعه عام 2015.

ومن جديد، جدد ترامب، أمس الجمعة، تهديداته لإيران، مؤكدا أنها ستدفع ثمنا باهظا إن لم توافق على التخلي عن برنامجها النووي.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أريد أن تكون إيران دولة رائعة وعظيمة وسعيدة. لكن لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي".