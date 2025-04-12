تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام معرضاً بعنوان "زينة وحكاية" للفنان علي محمد نور الشريف، ويفتتح في الخامسة والنصف مساء الأحد 13 أبريل بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية ويستمر حتى الاثنين 14 أبريل، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

يضم المعرض حوالي 19 عمل منفذ بتقنيات الطباعة بالنقل الحراري والشاشة الحرارية والرسم المباشر على أقمشة الستان مستخدماً أوراق نقل حراري، أوراق فويل حراري، فلوك، وعجائن البلاستزول، والفوم البارز، ملونات بيجمنت ليبرز دور المرأة فى الفنون الشعبية، حيث يتناول حضورها العميق في الحكايات والأساطير والبطولات التي شكلت ملامح التراث الثقافي، باعتبارها عنصر أصيل متجذر في الإبداع التراثي، وذلك من خلال رؤى تشكيلية معاصرة تستلهم جماليات الزينة النسائية في الفلكلور، من خلال أعمال طباعية فريدة على المنسوجات التي تتميز بثراء الألوان والملامس بأسلوب يمزج بين الأصالة والحداثة ليقدم أعمالاً فنية تحمل في نسيجها عبق الماضي برؤية إبداعية متجددة.

يذكر أن الفنان الدكتور علي محمد نور مدرس طباعة المنسوجات بكلية التربية قسم التربية الفنية جامعة الأزهر، حصل على دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية - تخصص طباعة المنسوجات كلية التربية النوعية- جامعة عين شمس، سبق له العمل في مجال تصميم الأزياء والموضة ومجال التصميم والجرافيك، شارك في التدريب وتحكيم الأنشطة الفنية بمراكز الفنون جامعة الأزهر والعديد من المعارض الجماعية اعتبارا من عام 2002 منها صالون النسجيات الثاني بمكتبة الإسكندرية 2019، المهرجان الثاني للفنون التشكيلية بجامعة عين شمس، له العديد من المعارض الفردية من أبرزها معرض تأملات روحانية بأتيليه القاهرة 2005.