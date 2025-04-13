نظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية مجانية ضمن مبادرة «حياة كريمة» على مدار يومين في قرية أم الرزق، التابعة لمركز كفر سعد.

وأوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط، في بيان له اليوم السبت، أن القافلة تضمنت 8 عيادات طبية بعدد 10 تخصصات، فيما تردد عليها 1180 مواطنًا تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، كما تم تحويل 4 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، واستصدار قراري علاج على نفقة الدولة.

كما تم فحص 18 حالة بالأشعة، و14 حالة أخرى بالسونار، فيما تم إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ111 حالة، فضلًا عن إجراء 181 تحليلًا بمعمل الدم، و15 تحليلًا بمعمل الطفيليات، فيما تضمنت القافلة إقامة 6 ندوات توعوية صحية حضرها 62 مواطنًا.

من جانبها أضافت الدكتورة سها خيري المكاوي، مدير إدارة القوافل العلاجية بدمياط، أن القوافل العلاجية المجانية تتم بشكل أسبوعي في إطار خطة التعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان، وتحت مظلة المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تتضمن عددا من العيادات المتنقلة بكل التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة، وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور محمد الغباشي مدير إدارة القوافل العلاجية في وزارة الصحة.