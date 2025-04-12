ترامب: أجريت فحصا طبيا وشعرت أنني في حالة جيدة

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعتقد أن فحصه الطبي كان "جيدا" ولكن التقرير لن يتم إصداره حتى يوم غد الأحد.

وفي حديثه للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية أثناء رحلته إلى فلوريدا؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، قال ترامب، إنه خضع لجميع الفحوصات التي يمكنكم تخيلها.

وتابع ترامب، الذي قضى نحو 5 ساعات في مركز والتر ريد الطبي الوطني العسكري الوطني خارج واشنطن قبل الرحلة: "كنت هناك لفترة طويلة".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الأطباء أعطوه "قليلا من النصائح"؛ لتغيير عاداته لتحسين صحته.

وقال أيضا إنه خضع لاختبار إدراكي وأنه "أجاب على كل الأسئلة بشكل صحيح".

وقال ترامب: "بشكل عام، شعرت أنني في حالة جيدة للغاية.. قلب جيد روح جيدة، روح جيدة جدا".