علق الإعلامي عمرو أديب على مباراة بيراميدز والأهلي في بطولة الدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «تعادل بطعم الهزيمة للأهلي وبطعم الفوز لبيراميدز.. الأهلي كان في أسوأ حالاته لكن قلبي يقطر دما من أجله».

وأضاف: «الأهلي أكثر فريق محظوظ.. تشعر أن هناك شيئًا مرتبطًا بالكون أو الفضاء يجعل الأهلي يسجل في الدقائق الأخيرة».

وأشار إلى أن الأهلي قدم مستوى سيئًا في المباراة، وتابع: «الأهلي نازل مباراة بكل نجومه وفلوسه.. كان ناقص بس يلعب بزيزو.. كل اللاعيبة اللي اشتروها كان موجودين وكلهم أسوأ من بعض».

ولفت إلى أن هناك أصواتًا متزايدة في الأهلي لإقالة السويسري مارسيل كولر، لكنه سخر قائلا: «أنا لا أتفق مع ذلك هو مدرب عظيم وجبار ولابد أن يستمر».

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز، بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم السبت، 12-4-2025، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-2025.

التعادل رفع رصيد بيراميدز إلى 44 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري، بينما الأهلي جاء ثانيًا برصيد 40 نقطة.