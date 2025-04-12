حكومة الدومنيكان تصدر تقريرا عن انهيار سقف ملهى أودى بحياة 221 شخصا

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أصدرت حكومة الدومنيكان تقريرا أمس الجمعة، حول انهيار سقف في ملهى ليلي مكتظ في الأسبوع الماضي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 221 شخصا.

ولم يوضح التقرير أسباب الحادث، في حين من المتوقع أن يواصل فريق من الخبراء المحليين والدوليين التحقيق في سبب الانهيار، وفق وكالة رويترز.

ووقع الانهيار بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل في ملهى جت ست الليلي خلال حفل موسيقي مكتظ للمغني روبي بيريز، الذي لقي حتفه في الحادث.

وانتشر أكثر من 4500 من أفراد الطوارئ في مكان الحادث وعملوا لما يقرب من 59 ساعة بعد الحادث للبحث عن ناجين وانتشال الجثث ومساعدة العائلات.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية إنه تم إنقاذ 189 شخصا من تحت الأنقاض ولا يزال 17 شخصا في المستشفى.

وتشير وسائل الإعلام المحلية ومواقع إصدار التذاكر إلى أن الملهى يمكن أن يستوعب ما بين 700 و 1000 شخص.

ومع استمرار حالة الحداد، لا يزال المعهد الوطني للطب الشرعي يعمل على تحديد هوية القتلى.

وقال رئيس مركز عمليات الطوارئ خوان مانويل مينديز يوم الخميس: «هذه أصعب مهمة واجهتها خلال 20 عاما من قيادة مركز عمليات الطوارئ».