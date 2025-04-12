سعد هنداوي يشيد بعرض «في يوم وليلة» على مسرح ميامي

يواصل العرض المسرحي "في يوم وليلة"، إعداد موسيقي وتأليف وإخراج محمد عبد الستار، ليالي عرضه على مسرح ميامي بمنطقة وسط البلد.

حضر العرض مساء أمس الجمعة المخرج سعد هنداوي والذي أشاد بالعرض، ووصفه بأن إيقاعه منضبط، وأن مخرج العرض واعٍ بالنوع الذي يقدمه، كما أشاد بآداء الممثلين ووصفهم بالموهوبين المدربين، خاصة الفنان محمد علي رزق، الذي يراى لديه حضور كبير على المسرح، لا يخلو من تفاصيل الممثل المتمرس بالوقوف أمام الكاميرا.

العرض من إنتاج المسرح الكوميدي، والذي يديره الفنان ياسر الطوبجي، والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة.

وتدور أحداث العرض في يوم وليلة في حياة أكرم، الذي يسافر إلى الإسكندرية قبل زفافه بليلة من أجل أن يتزوج هناك، لكنه يقابل في "اللوكاندة" أحداث تغير اتجاه حياته.

ويشارك في بطولة العمل الفنانين: محمد علي رزق، وسارة درزاوي، ومحمد الدمراوي، ونديم هشام، وكريم يحيى كارف، ومحمد أمين، ونجلاء فوزي، وإسماعيل السيد، وإحلام الرفاعي، وديكور عمرو عبدالله الشريف، واستعراضات فدوى الهنيدي، وملابس مها عبدالرحمن، وإضاءة محمود الحسيني كاجو، ودعاية ممدوح صلاح، ومكياج أدهم عفيفي، والمخرجان المساعدان عبده فضل وحسن حسين، والمخرج المنفذ إسلام سعد.