وزارة البترول تعلن 3 اكتشافات نفط وغاز في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة خالدة للبترول نجحت في تحقيق ثلاث اكتشافات جديدة للزيت الخام والغاز في مناطق امتيازها بالصحراء الغربية، مما سيضيف حجم مخزون يقدر بحوالي 12 مليون برميل زيت مكافئ، واحتياطي مسترجع يبلغ 4 مليون برميل زيت مكافئ، وفقا لبيان الوزراة اليوم.

ويأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على تعظيم معدلات الإنتاج وتشجيع الشركات العاملة على زيادة أنشطة الحفر الاستكشافي بما يعكس الإمكانيات الواعدة لقطاع الطاقة المصري.

وأوضح الوزراة، أنه تم اختبار وتقييم الاكتشافات حيث بلغ معدل الانتاج اليومي مايقرب من 2750 برميل زيت ومتكثفات، و20 مليون قدم3 غاز وجاري حاليا حساب حجم مخزون الغاز المصاحب عن طريق شركة خالدة.

وتعتبر هذه الاكتشافات مردود مهم لعمل الشريك شركة اباتشى فى تنمية الغاز فى هذه المناطق بالتوازى مع الزيت الخام بعد تطبيق حوافز تعديل السعر الجديدة مما سوف يرفع إنتاج خالدة للغاز فوق ٤٨٠ مليون قدم مكعب غاز وسوف يصل إلى ٥٠٠ مليون قدم فى القريب العاجل ولولا هذه المبادرة لتناقص إنتاج الغاز إلى ٣٨٠ مليون قدم غاز فى شركة خالدة فى ٦ أشهر.