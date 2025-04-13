استدعاء فرق إطفاء لمكافحة عدة حرائق غابات في ولاية ألمانية

استُدعيت فرق الإطفاء، اليوم السبت، لمكافحة عدة حرائق غابات في ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، حيث تطلب بعضها عمليات إطفاء واسعة النطاق.

وكانت بلدة زوندرن في منطقة زاورلاند الأكثر تضررا، إذ اندلع حريق في منطقة غابات يصعب الوصول إليها، وامتد على مساحة نحو 20 ألف متر مربع، وفقا لما صرح به متحدث باسم فرقة إطفاء زوندرن. وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق بحلول المساء، بحسب قوله.

ومن المقرر أن تستمر أعمال الإطفاء طوال الليل ويوم الأحد بالتوقيت المحلى ، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة حتى الآن.

وفي الغرب، كافح عشرات من رجال الإطفاء حريقا اندلع بالقرب من بلدة زيمرات جنوب شرق آخن. وأعاقت الرياح جهودهم، حيث امتد الحريق على مساحة تُقدر بـ 60 × 120 مترا، بحسب ما أفادت به متحدثة باسم فرقة الإطفاء التطوعية في زيمرات.

وفي بلدة أوفرات بمنطقة راينيش-بيرجيش، اندلع حريق أيضا في وقت متأخر من بعد الظهر على مساحة حوالي 300 متر مربع، بحسب متحدث من مركز التحكم. ورغم أن الحريق أصبح تحت السيطرة، إلا أن رجال الإطفاء ما زالوا يعملون على إخماده.

كما اندلع حريق في منطقة غابات بورجولتس في مدينة فوبرتال، حيث تم نشر قوات من الشرطة والإطفاء مساء للتعامل مع الحادث.