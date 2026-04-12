الإسرائيليون يتظاهرون ضد الحرب في تل أبيب بعد تخفيف قيود زمن الحرب

تظاهر آلاف الإسرائيليين في ساحة هبيما في تل أبيب مساء يوم السبت رافعين لافتات تدعو إلى إنهاء "حرب إسرائيل الأبدية" وهتفوا "المزيد من المعاناة في لبنان لن يجلب لنا الأمن".

وفي احتجاج أصغر جرى تنظيمه في عطلة نهاية الأسبوع الماضي وسط هجمات صاروخية من إيران واليمن، فرقت الشرطة المتظاهرين باستخدام القوة واعتقلت 17 شخصا على الأقل مشيرة إلى القيود الأمنية.

وقالت إيفات كالدرون، التي كان ابن عمها عوفر كالدرون محتجزا لدى حماس في غزة وأطلق سراحه العام الماضي، لوكالة أنباء أسوشيتد برس إنها جاءت إلى المظاهرة للمطالبة بأن تضع إسرائيل حدا لحروبها "في إيران وفي لبنان وفي غزة".

وتابعت أن الحرب مع إيران لم تحقق أي نتائج إيجابية. وأضافت "الواقع هو نفسه كما كان من قبل وربما أسوأ. نحن بحاجة لترجمة كل شيء إلى اتفاقيات لا يمكننا الاستمرار في العيش في حرب مستمرة".