وزارة العدل الأمريكية: سنلاحق بشكل صارم مشتري أو بائعي النفط الإيراني الخاضع للعقوبات

قال القائم بأعمال المدعي العام تود بلانش، إن وزارة العدل الأمريكية ستلاحق قضائيا وبشكل صارم أي شخص يشتري أو يبيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأعلن بلانش ذلك في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، مرفقا بصورة لتصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أعلن فيه أن البحرية الأمريكية ستفرض حصارا على مضيق هرمز "بأثر فوري"، بعد فشل المفاوضات مع إيران يوم السبت في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

واختتم بلانش منشوره قائلا: "وزارة العدل تدعم بالكامل القائد الأعلى والقوات المسلحة".

وكتب ترامب، اليوم الأحد، في حسابه عبر منصة "تروث سوشيال": "الورقة الرابحة التي يحملها الرئيس إذا لم ترضخ إيران: حصار بحري".

واستشهد ترامب برابط لأحد البرامج التلفزيونية الذي تحدث عن نفس فكرة الحصار البحري كورقة رابحة في يد ترامب وأرفق رابط البرنامج التلفزيوني مع منشوره.

وقال مقدم البرنامج الذي يبدو أنه نال إعجاب ترامب بشدة ورأى فيه مناسبة لتقديمه إلى متابعيه للمشاهدة وخاصة بعد انتهاء جولة التفاوض مع الإيرانيين في إسلام أباد دون التوصل إلى اتفاق: "قبل أن يشرع الرئيس ترامب في عملية احتجاز عسكري جريئة للديكتاتور نيكولاس مادورو، كان قد جعل الاقتصاد الفنزويلي يركع من خلال حصار بحري خنق عائدات النفط في البلاد".

وأضاف: "إذا رفضت إيران قبول الصفقة النهائية التي عرضتها الولايات المتحدة يوم السبت، فقد يقصف ترامب طهران لتعود إلى "العصر الحجري".

كما توعد بأنه قد يعيد توظيف استراتيجية الحصار الناجحة التي اتبعها لخنق اقتصاد إيراني يئن بالفعل، وتصعيد الضغط الدبلوماسي على الصين والهند بقطعهما عن أحد مصادرهما الرئيسية للنفط.