أطباء السودان: 4 قتلى باستهداف الدعم السريع سوقا في الدلنج

أعلنت شبكة أطباء السودان، الأحد، مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلان، وإصابة آخرين، جراء استهداف قوات الدعم السريع سوقا بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد.

وقالت الشبكة المستقلة في بيان: "قتل 4 أشخاص بينهم امرأة وطفلان، وأصيب مدنيون (دون تحديد عدد)، جراء استهداف سوق بمدينة الدلنج من قبل الدعم السريع وحليفتها الحركة الشعبية/ شمال".

وشددت الشبكة على أن "استهداف الأسواق والمناطق المدنية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استخفافا بحياة المدنيين".

"أطباء السودان" أعربت عن "بالغ قلقها إزاء تكرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية، ونقص الإمكانيات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة".

كما طالبت "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتحرك العاجل، للضغط على قيادات الدعم السريع والحركة الشعبية، من أجل وقف هذه الانتهاكات، وضمان حماية المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى المناطق المتضررة".

وحتى الساعة 14:08 (ت.غ)، لم يصدر عن "الدعم السريع" أو حليفتها أي تعليق بهذا الخصوص، لكن الحكومة السودانية ومؤسسات محلية ودولية تتهمهما عادة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين.

والجمعة، أعلنت شبكة أطباء السودان، مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين، جراء قصف مدفعي لـ"الدعم السريع" على مدينة الدلنج.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث "شمال وجنوب وغرب" منذ 25 أكتوبر 2025 اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، أسفرت عن نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ أبريل 2023، تخوض قوات "الدعم السريع" مواجهات مع الجيش السوداني على خلفية خلافات بشأن توحيد المؤسسة العسكرية، ما أدى إلى اندلاع مجاعة تُعد من بين الأسوأ عالميًا، فضلًا عن مقتل عشرات الآلاف من السودانيين ونزوح نحو 13 مليون شخص.