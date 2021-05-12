عضو بالشيوخ: المصريون عليهم دور كبير للخروج من أزمة كورونا

هنأ النائب أحمد عبدالماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله على مصر والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

وقال عبدالماجد، في بيان له اليوم، إن الشعب المصري عليه دور كبير للخروج من أزمة فيروس كورونا، وذلك من خلال الإلتزام بكافة القرارات التي أقرتها الدولة بخصوص الجائحة والحرص على ارتداء الكمامة وتجنب الأماكن المزدحمة خلال الأيام المقبلة وذلك لتقليل نسبة الإصابة بالفيروس.

وطالب عضو مجلس الشيوخ، الشعب المصري بضرورة عدم التجمعات العائلية خلال أيام العيد تجنبا لحدوث اصابات وزيادة النسبة، مؤكدا على ضرورة أن يتبع المواطنين جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

كما طالب النائب، بضرورة معاقبة مخالفى التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا لأنهم السبب الرئيسى وراء زيادة معدلات الإصابة بالفيروس، مطالبا في الوقت نفسه الحكومة بضرورة تشديد الرقابة علي تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال صلاة العيد ومنع التكدسات والتجمعات حتى نستطيع مكافحة إنتشار الفيروس.