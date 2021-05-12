أسقف ميت غمر ودقادوس يزور الشرقية للتهنئة بعيد الفطر

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، اليوم الأربعاء، نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية والوفد الكنسي المرافق له؛ للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وقال المحافظ، في بيان له، اليوم الأربعاء، على شكره وامتنانه لزيارة الوفد الكنسي وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، ما يعكس أن الجميع أبناء وطن واحد تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصر واستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم.

وأضاف محافظ الشرقية، أن أعياد المصريين واحدة يحتفل بها الجميع في جو من البهجة والسرور، حيث يشارك المسلمين المسيحيين فرحتهم بأعيادهم كما يشاركهم المسيحيين فرحتهم بأعياد المسلمين.

من جانبه، أوضح نيافة الأنبا صليب، أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، أن أعياد المصريين واحدة يحتفل بها الجميع في جو من الود والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، مشيرًا إلى أن الأديان جاءت من أجل المحبة والسلام وبناء ثقافة الود والتحلي بالفضيلة.