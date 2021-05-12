السيستاني يدعو إلى دعم الشعب الفلسطيني ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة

أعرب المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، عن مساندته القاطعة للشعب الفلسطيني الأبيّ في مقاومته الباسلة للمحتلين، منوهًا إلى أن «المحتلين يسعون إلى قضم المزيد من أراضي الشعب الفلسطيني وتهجيره من أجزاء أخرى من القدس الشريف».

ودعا في بيان أصدره اليوم الأربعاء، الشعوب الحرة إلى دعم الشعب الفلسطيني ونصرته في استرجاع حقوقه المسلوبة، قائلًا إن «المواجهات العنيفة التي تشهدها ساحات المسجد الأقصى وسائر الأراضي المحتلة هذه الأيام تظهر بلا شك مدى صلابة الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال الغاشم واعتداءاته المستمرة وعدم تخلّيهم عن أراضيهم المغتصبة مهما غلت التضحيات».

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و304 إصابات.