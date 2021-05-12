ياسمين رئيس تتزوج من عمرو سعد وتعود للحارة في «ملوك الجدعنة»

انتصرت فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) في الحلقة الأخيرة من مسلسل ملوك الجدعنة، وعادت إلى حارتها بعدما قتلت شقيقتها عواطف زوجها، وقالت للحارة كلها بأن فاتن حرفوش بريئة وشريفة، لتترك فاتن عملها في الكوافير، وتعود إلى الحارة حيث محلها وشقتها وتبدأ العمل عليها من جديد.

وتفاجئت فاتن بعودة سريّة إليها بينما هي تعمل في المحل، ليتأسف لها على ظلمه، ويطلب منها مسامحته، ويخبرها بأن عهد الشقاء قد انتهى، ولتبكي فاتن حرفوش في حضنه، وتوافق على الزواج منه، خاصةً بعدما تأكدت بأنه أخذ حقها من كل من ظلموها، وتنتصر في النهاية قصة الحب بين فاتن وسريّة.

ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.

ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.