عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد تسبب سقوط صاروخ من قطاع غزة باندلاع حريق هائل في خط أنابيب نفطي تابع للحكومة الإسرائيلية، مساء أمس الثلاثاء.

وكانت القناة «12» الإسرائيلية أفادت بإصابة خط أنابيب الوقود بين إيلات وعسقلان في هجوم صاروخي من غزة، وأظهر مقطع فيديو بثته القناة ألسنة اللهب وهي ترتفع مما بدا أنه مستودع وقود كبير.

وأكد مسؤول إسرائيلي في قطاع الطاقة لوكالة «رويترز» للأنباء، أن «خط أنابيب إسرائيلي أصيب»، دون ذكر تفاصيل.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و304 إصابات.