الرئيس الفلسطيني وملك الأردن يبحثان التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة

جرى اتصال هاتفي، اليوم الأربعاء، بين رئيس دولة فلسطين محمود عباس، والملك عبد الله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لبحث التطورات الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس، وقطاع غزة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مساء الأربعاء، بحث أبو مازن والعاهل الأردني الاعتداءات الإجرامية لقوات الاحتلال بحق المصلين في المسجد الأقصى المبارك، وحي الشيخ جراح، وما يجري الآن من تصعيد إسرائيلي خطير ومرفوض على قطاع غزة.

وجرى الاتفاق على استمرار التنسيق والتشاور المشترك، للعمل من أجل وقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

هذا وتبادل الرئيس الفلسطيني والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني التهاني، لمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الثالث على التوالي، متسببًا في سقوط شهداء وجرحى ودمار في الممتلكات والبنى التحتية في مختلف مناطق القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48 شهيدا من بينهم 14 طفلا و3 سيدات و304 إصابات.