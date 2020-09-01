الأمم المتحدة: تضرر 41 ألف شخص جراء الفيضانات باليمن

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، تضرر أكثر من 41 ألف شخص جراء الفيضانات المستمرة في اليمن، منذ منتصف أبريل الماضي.

وقال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن: "استمرت الأمطار الغزيرة في الأسبوع الأول من مايو الجاري في بعض أجزاء اليمن، ما تسبب في فيضانات مفاجئة واسعة".

وأضاف التقرير، الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) نسخة منه ، أن "أكبر تأثير للفيضانات باليمن وقع في محافظات عدن وحضرموت وحجة ولحج وأبين وذمار ومأرب والبيضاء".

وأشار إلى أن عدد العائلات المتضررة من هذه الفيضانات قد ارتفع إلى 6855 أسرة، عدد أفرادها 41 ألفا و130 شخصا.

وأفاد بأن ثلاثة أرباع هؤلاء المتضررين هم من فئة النازحين داخليا الذين يعيشون في ملاجئ غير ملائمة.

ولفت التقرير إلى أن الفيضانات تسببت في بعض المناطق بأضرار جسيمة في الممتلكات والمزارع والبنية التحتية، بما في ذلك المنازل وإمدادات الطاقة والطرق ونظام الصرف الصحي ومواقع النازحين.

وأعرب التقرير الأممي عن مخاوفه من عرقلة الفيضانات حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في مناطق متعددة باليمن.

وفي 4 مايو الجاري كانت الأمم المتحدة قد أعلنت عن تضرر أكثر من 22 ألف يمني جراء الفيضانات.

وتحذر منظمات أممية من انتشار الأوبئة والأمراض في اليمن جراء موسم الأمطار الذي يستمر من شهر أبريل حتى أغسطس، خصوصا مع التدهور الحاد في القطاع الصحي بالبلاد.