انطلقت بالعاصمة التونسية مساء اليوم، أعمال المنتدى الاقتصادى المصري - التونسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن.

وكان رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزارى رفيع المستوى المرافق له، قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى تونس لرئاسة وفد مصر في اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة العليا المشتركة بين البلدين، التي تعقد جلساتها اليوم وغدا.

وكان في استقبال رئيس الوزراء والوفد المرافق له بالمطار، رئيسة الحكومة التونسية، والسفير إيهاب فهمي، سفير مصر لدى تونس، حيث جرت مراسم الاستقبال الرسمية، واستعراض حرس الشرف.