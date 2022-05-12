توريد 98 ألفا و305 أطنان و247 كيلو قمح بكفر الشيخ

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أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تابع سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 21 موقعا.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن توريد اليوم من الأقماح 98 ألفا و305 أطنان و247 كيلو، ونستهدف توريد 450 ألف طن قمح.

وناشد المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة، والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد.

وأكد أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة، والتأكد من مراعاتها لكل الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.