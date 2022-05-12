تجارية القليوبية: قرارات السيسي ستحدث انفراجة للمصانع بعد تسهيل استيراد المواد الخام

أشاد الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، باتخاذ عدة استثناءات من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، التي شملت مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، موكدا أنها سوف تحدث انفراجة مرتقبة للمصانع بعد تسهيل استيراد المواد الخام.

وأضاف، في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي دائما يسعي لتوفير مناخ جيد للاستثمار في مصر وذلك من خلال توفير كل الدعم للمستثمرين وأصحاب المصانع، من أجل توفير فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من إجراءات الاستيراد المطبقة مؤخرًا نقطة إيجابية نشكر عليها الرئيس السيسي والحكومة؛ لأن موقف الصناعة كان في غاية الصعوبة.

وأوضح أن توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للمصانع كان يمثل تحديا كبيرا لأصحاب المصانع لكن مع قرار الرئيس أدى إلى عودة الروح للمصانع مرة ثانية وخلق مناخ آمن للصناعة.

يذكر أن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماعا مع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمتابعة إجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف راضي، في بيان له الثلاثاء الماضي، أن الرئيس السيسي وجه باتخاذ عدة استثناءات من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرا على عملية الاستيراد وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل، التي شملت مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.

ووجه الرئيس بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى؛ للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.