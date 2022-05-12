ألمانيا: اكتشاف مواد مخصصة لإعداد قنبلة لدى تلميذ مشتبه في تخطيطه لارتكاب جرائم

أعلن هربرت رويل، وزير الداخلية المحلي لولاية شمال الراين فيستفاليا، اليوم الخميس، أن الشرطة اكتشفت موادا مخصصة لصنع قنبلة بهدف التخطيط لهجوم لدى تلميذ احتجزته صباح اليوم بعد تفتيش مسكنه ومصادرة أسلحة وصناديق به.

وكانت الشرطة الألمانية في مدينة إيسن قامت بتفتيش مدرستين على خلفية الاشتباه في احتمالية تخطيط تلميذ لارتكاب جرائم.

وكتبت الشرطة على "تويتر" اليوم الخميس: "يمكننا التأكيد أن المشتبه به هو تلميذ ألماني، 16 عاما، بمدرسة دون-بوسكو الثانوية".

وقالت متحدثة باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن وحدة خاصة تابعة للشرطة قامت بتفتيش مسكن التلميذ في وقت مبكر من صباح اليوم.

وذكر مصور صحفي تابع لـ(د.ب.أ)، أن الشرطة ضبطت حربة وأسلحة بيضاء بالمسكن، موضحا أن أفراد الشرطة حملوا الأسلحة وعدة صناديق إلى شاحنة.

وقالت المتحدثة: "لحسن الحظ لم يحدث شيء بالمدرستين. وتجري تحقيقات حاليا"، موضحة أن التلميذ المشتبه به هو مقيد حاليا بمدرسة دون-بوسكو، وكان قبل ذلك في المدرسة الأخرى التي خضعت للتفتيش أيضا اليوم.