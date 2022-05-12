أوكرانيا تقترح مبادلة مع روسيا لإطلاق سراح الجنود في ماريوبول

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اقترحت القيادة الأوكرانية مبادلة مع روسيا من أجل تحرير جنودها الذين يدافعون عن مصنع "آزوفستال" للصلب المحاصر في مدينة ماريوبول.

وقالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشوك لصحيفة (أوكراينسكا برافدا): "عرضنا على الروس كخطوة أولى التبادل التالي: ننقل أولادنا المصابين بجروح خطيرة في ممر إنساني من آزوفستال".

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، سيطلق الجيش الأوكراني سراح أسرى الحرب الروس "وفقا للقواعد القياسية لتبادلهم".

ولا تزال المفاوضات جارية ولم يتم التوصل إلى اتفاق بعد، وفقا لفيريشوك.

يشار إلى أن مصنع آزوفستال هو آخر معقل للقوات الأوكرانية في مدينة ماريوبول الساحلية المدمرة بشدة حاليا. ويطالب الجيش الروسي باستسلام المدافعين وهو ما ترفضه القوات الأوكرانية بشكل قاطع.