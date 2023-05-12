إطلاق البوستر الرسمي لفيلم بيت الروبي

طرحت سنيرجي الشركة المنتجة لـ" بيت الروبي" البوستر الرسمي للفيلم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي بموسم الصيف المقبل، البوستر يحمل صورة بطلي العمل الفنان كريم عبد العزيز وهو يقود دراجة بخارية ويجلس خلفه الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وعلقت الجهة المنتجة: "الروبيز شكلهم هيرجعوا زمن الشقاوة سوا، أنا و أخويا على ابن عمى، والأخوين روبيز في فيلم "بيت الروبي" صيف 2023 بجميع دور العرض في مصر والوطن العربي.

يذكر أن فيلم " بيت الروبي" قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي، يشارك في البطولة الفنانة نور اللبنانية.

وتدور أحداث فيلم" بيت الروبي" في إطار تشويقي درامي كوميدي، يلعب من خلال كريم عبد العزيز، وكريم محمود عبد العزيز دور شقيقين.