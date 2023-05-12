جامعة سوهاج تتقدم 97 مركزا عالميا في تصنيف سيماجو الإسباني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي

أعلن الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، تحقيق الجامعة قفزة نوعية في تصنيف سيماجو الأسباني للجامعات ومؤسسات التعليم العالي للعام الحالي 2023، (Scimago Institutions Ranking 2023).

وتقدمت الجامعة ٩٧ مركزاً عن العام الماضي ٢٠٢٢، و١٧١ مركزاً في ذات التصنيف مقارنة بعام ٢٠٢١ بالرغم من زيادة عدد الجامعات التي تقدمت للتصنيف هذا العام على مستوى العالم.



وأكد عبدالخالق أن التقدم المطرد لجامعة سوهاج في التصنيفات الدولية، جاء نتيجة للسياسة التي تتبناها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، وبناء قدرات الباحثين، والاهتمام الخاص بالنشر العلمي الدولي، من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.



وقال الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث إن الجامعة حققت قفزات نوعية في العديد من التخصصات العلمية فقد تم إدراج ٢٥ تخصصاً علميا عاماً و فرعياً في تصنيف سيماجو هذا العام، حيث جاء تخصص الزراعة والعلوم البيولوجية في المركز (١٠) على مستوى الجامعات المصرية والكيمياء الحيوية وعلوم الجينات في المركز (١٩) والكيمياء العامة في المركز (١٢) وعلوم الحاسب الآلي في المركز (٢٧) والجيولوجيا وعلوم الأرض في المركز (٢٢) وعلوم الطاقة في المركز (٦) والهندسة في المركز (٢٨)، بينما جاءت الهندسة الميكانيكية في المركز (٣) والإنشاءات في المركز (٣) كذلك وجاءت الهندسة المدنية في المركز (٦) وعلوم البيئة في المركز (٢٠) والرياضيات في المركز (١٥) والطب في المركز (٢٥).



وأضاف "النعماني" أن التخصصات الفرعية للطب طبقاً للتصنيف جاءت في مراكز متقدمة، حيث احتل تخصص الأمراض المعدية المركز الأول (١) على مستوى الجامعات المصرية، وجاء تخصص العيون في المركز (٥) الأنف والأذن في المركز (٩) والأطفال في المركز (١٤) والنفسية والعصبية في المركز (٩) والصحة العامة في المركز (١٢) والأشعة في المركز (١١) والروماتيزم في المركز (١٣) والجراحة في المركز (١٤) والمسالك في المركز (١٠) وجاءت الصيدلة في المركز (٢٣) والفيزياء في المركز (٢٣) كذلك وجاءت الطب البيطري في المركز (١٢) بينما جاءت العلوم الاجتماعية في المركز (٢٤) عي مستوي الجامعات المصرية المدرجة في هذا التصنيف وعددها (٤٩) جامعة.



وأوضح الدكتور عبدالله إسماعيل مدير مركز النشر العلمي بالجامعة، أن تصنيف Scimago يعتمد في تقريره على مؤشر مركب يجمع بين ثلاثة محاور رئيسية تستند إلى أداء البحث "Research Rank" (50%) ومخرجات الابتكار "Innovation Rank" (30%) والتأثير المجتمعي "Societal Impact Rank" (20%)، وأظهرت نتائج التصنيف أداءً جيداً لجامعة سوهاج في كافة هذه المحاور علي الرغم من ازدياد المنافسة بين الجامعات العالمية في هذا التصنيف الهام.