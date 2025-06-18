المندوب الدائم لفلسطين بالجامعة العربية يلتقي سفيري فرنسا والنرويج

التقى المندوب الدائم لفلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، بكل من سفير فرنسا وسفيرة النرويج لدى مصر.

وقد أطلع السفير العكلوك كل منهما على آخر التطورات بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزّة، واستمرار جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإجراءات إسرائيل غير القانونية ضد الحكومة الفلسطينية، وسرقة واغتصاب أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بأموال المقاصة.

كما جرى الحديث عن المؤتمر الدولي الذي افتتح أمس لتطبيق حل الدولتين، شاكراً سفيري فرنسا والنرويج لمواقف دولهم الداعمة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك اعتراف النرويج بدولة فلسطين، وإعراب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نية فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ودورهما الهام في المؤتمر الدولي رفيع المستوى والتحالف العالمي لتطبيق حل الدولتين، وبالتنسيق وبرئاسة مشتركة مع السعودية.

حضر اللقاء كل من مستشار أول تامر طيب عبد الرحيم، وسكرتير ثالث ماهر أسامة مسعود، وسكرتير ثالث علا عامر الجعب.