 إسرائيل تعلن تدمير مقر قيادة الأمن الداخلي الإيرانية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعلن تدمير مقر قيادة الأمن الداخلي الإيرانية


نشر في: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 6:19 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 يونيو 2025 - 6:19 م

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، تدمير مقر قيادة الأمن الداخلي الإيرانية، وذلك خلال غارات جوية على العاصمة الإيرانية طهران.

ونشر كاتس بيانا له مساء اليوم الأربعاء، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلاله أن "الإعصار يواصل ضرب طهران. طائرات القوات الجوية دمرت للتو مقر قيادة الأمن الداخلي للنظام الإيراني".

وشدد كاتس على أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل استهداف رموز النظام الإيراني في أي مكان حول العالم".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم من اليوم، تنفيذ هجمات جوية على أهداف عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران.

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