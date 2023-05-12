لكرملين ينفي اتهامات المعارضة التركية بالتدخل في الانتخابات

رفضت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الجمعة، الاتهامات الموجهة لروسيا من قبل زعيم المعارضة التركية مرشح الرئاسة كمال كليجدار أوغلو، زعم فيها أن موسكو تتدخل بالانتخابات التركية المرتقبة.

وقال متحدث الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي بالعاصمة موسكو، إنه "لا يمكن أن يكون هناك أي تدخل من روسيا في الانتخابات" التي ستشهدها تركيا الأحد المقبل.

واعتبر بيسكوف الأشخاص الذين ينشرون "هذه الشائعات كاذبون"، وأضاف أن روسيا تقدر العلاقات مع تركيا، لأنها تتخذ مواقف "مسئولة للغاية، وذات سيادة، ومدروسة"، بحسب وكالة الأناضول التركية.

وأمس، وجه كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مرشح "تحالف الأمة"، اتهاما لروسيا بالوقوف وراء محتوى فيديو يقوله إنه "يشوه سمعة مرشحي الرئاسة" للانتخابات المزمعة في 14 مايو.

وكتب على تويتر: "أصدقائي الروس الأعزاء، أنتم وراء المونتاج والمؤامرات والمحتوى المزيف والأشرطة التي تم الكشف عنها في هذا البلد (تركيا) أمس".

وأضاف: "إذا كنتم تريدون أن تستمر صداقتنا بعد 15 مايو، ارفعوا يدكم عن الدولة التركية، نحن ما زلنا نؤيد التعاون والصداقة".

وجاءت تصريحات زعيم المعارضة التركية بعد ساعات من إعلان المرشح محرم إينجة، مرشح حزب "البلد التركي" المعارض، انسحابه من السباق الرئاسي.