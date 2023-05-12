على قاسم: شخصيتي في «الهرشة السابعة» حقيقية وصادقة

قال الفنان على قاسم، إن أصعب المشاهد التي أدها في مسلسل «الهرشة السابعة»، الذي عُرض خلال شهر رمضان، هو مشهد مكالمة هاتفية يكتشف فيها أن «جوليا» ابنته.

ولفت خلال استضافته ببرنامج «يحدث في مصر»، تقديم الإعلامي شريف عامر، والمذاع على قناة «إم بي سي مصر»، مساء الخميس، إلى أن فكرة الارتباط بفتاة كانت في علاقة عاطفية قديمة قبل الزواج، لم تقلقه بل جعلته يقبل الدور دون تردد.

وأوضح أن الشخصية التي جسدها في المسلسل كانت بالنسبة له غريبة وحقيقية وقصة صادقة من الممكن أن تحدث، مضيفًا أن شخصيته في المسلسل رافضة للإنجاب ويشرح أسباب رفضه في العمل.

وتابع: «دوري في المسلسل كان غريب عليا وأول مرة أعمل دور زي ده، لكن كنت مبسوط من تقديم الشخصية»-على حد تعبيره.

واستطرد أن شخصيته في مسلسل «الهرشة السابعة»، هو تجسيد لشخص يعاني من تروما معينة منذ صغره جعلته يعتقد بأنه لا يريد الإنجاب.

مسلسل «الهرشة السابعة» من بطولة الفنانين أمينة خليل، ومحمد شاهين، وعلي قاسم، وأسماء جلال، وعايدة رياض، ومحمد محمود، وعماد رشاد، وحنان سليمان، إلى جانب ضيوف الشرف في المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار «اجتماعي رومانسي»، مليء بالإثارة والتشويق، حيث يحمل المسلسل العديد من القضايا المختلفة التي تُعتبر من أقرب الموضوعات للجمهور.