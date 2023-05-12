أعلنت حركة (حماس) أن رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية تلقى اليوم الجمعة، اتصالًا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان للتضامن مع غزة بمواجهة إسرائيل.



وقال بيان صادر عن حماس إن اللهيان نقل إلى هنية "رسالة تضامن ووقوف من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة".



وذكر البيان أن الوزير الإيراني "أشاد بصمود غزة وما تسجله مقاومتها من بطولة في المواجهة الجارية مع الاحتلال".



من جانبه، ثمن هنية موقف إيران، مؤكدا أن إسرائيل "تتحمل المسؤولية عما يجري بسبب جريمة الاغتيال للقادة واستهداف المدنيين في بيوتهم، وأن المقاومة موحدة في الميدان وفي المواكبة السياسية".



وارتفع إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 34 من بينهم خمسة قياديين عسكريين في حركة الجهاد الإسلامي منذ بدء جولة التوتر الحالية فجر الثلاثاء الماضي.



وجاء التوتر امتدادا لجولة تصعيد استمرت ساعات الأسبوع الماضي عقب وفاة القيادي في حركة الجهاد من الضفة الغربية خضر عدنان عقب إضرابه عن الطعام في سجون إسرائيل لمدة 86 يوما وتخللها إطلاق قذائف من غزة وغارات إسرائيلية لكن دون إصابات.



وهذه أسوأ موجة توتر يشهدها قطاع غزة منذ أغسطس 2022 عندما استشهد نحو 49 فلسطينيا من بينهم 19 طفلا في غارات إسرائيلية استمرت لمدة ثلاثة أيام.



وشنت إسرائيل أربع حروب على قطاع غزة في الفترة من 2008 إلى 2021 فضلا عن عدد كبير من جولات التوتر ما خلف عشرات آلاف من الشهداء الفلسطينيين ودمارا هائلا في المنازل والبنى التحتية.