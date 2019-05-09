أحمد سعد ومحمد فؤاد لأول مرة في حفل غنائي بالسعودية

يستعد الفنان أحمد سعد للسفر خلال الفترة المقبلة إلى السعودية لتقديم حفل غنائي ضخم، ضمن حفلات موسم جدة، وذلك يوم الجمعة 25 مايو الجاري.

يتضمن الحفل مفاجآت عديدة جهزها أحمد سعد من ضمنها مشاركته في الحفل مع الفنان محمد فؤاد الذي تعتبر أول حفلاته بالسعودية، ووصف سعد هذه الحفله بانها لها طعم مختلف خصوصًا بوجود فنان صاحب تاريخ عظيم من الحب والفن والأخلاق مثل محمد فؤاد، بحسب وصفه.

من المقرر أن يقدم أحمد سعد باقة مختلفة من أغنياته من بينها آخر أغنياته «فوق واتعلم” التي كتب كلماتها المستشار تركي أل شيخ وتم طرحها منذ أيام قليله وأغنية وسع وسع وايه اليوم الحلو ده وعليكي عيون وأيضًا يقدم فؤاد مجموعة كبيرة من أبرز أغنياته مثل «أنا لو حبيبك، وطمني عليك، وأغنية حبيبي يا، وساعات بشتاق، والحب الحقيقي، فاكرك يا ناسيني، وأغنية خدني الحنين، وماتيجي نعمل كدة، أحكيلك، وأغنية هنساك”.

الحفل سيقام على مسرح بنش مارك بطريق الملك عبدالعزيز كما حقق الفنان أحمد سعد نجاح كبير مؤخرًا بمشاركته في الغناء بمسلسل جعفر العمدة ومسلسل الأجهر اللذين تم عرضهما في موسم دراما رمضان الماضي.