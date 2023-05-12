انتشال جثة سائق من ترعة جانبية في مركز المنيا

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انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالمنيا، جثة سائق من ترعة زاوية حاتم بقرية طوخ الخيل، مركز المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بالعثور علي جثة طافية بالمجري المائي لترعة زاوية حاتم بقرية طوخ الخيل، وغرب مركز المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري تم انتشال جثة إبراهيم محمد عبد السلام 21 عاما، سائق، مقيم بقرية طوخ الخيل.

وأفادت التحريات الأولية، بأن السائق لقي مصرعه غرقا داخل الترعة أثناء الاستحمام هربا من الحر، وتم نقل الجثة إلي مشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وفي وقت سابق، تمكنت قوات الإنقاذ النهري، الأحد الماضي، من انتشال جثة شخص من داخل ترعة قرية الخياري التابعة للوحدة المحلية لبني موسي، وبانتقال الأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية تبين انتشال جثة "مصطفي.ص" 22 عامًا، مقيم بمركز أبوقرقاص.

وتم إيداعها بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول أسباب غرق الشاب في الترعة.