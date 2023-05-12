أردوغان يهاجم كليتشدار لاتهامه الروس بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التركية

هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، كمال كليتشدار أوغلو، مرشح تحالف المعارضة التركية الرئيسي وذلك عقب اتهامه مجموعة روسية، لم يحددها، بالتدخل في الانتخابات المقررة بعد غد الأحد.



وقال أردوغان في كلمة له خلال تجمع انتخابي: "السيد كمال بدأ الآن في انتقاد روسيا أيضا.. عار عليك".



وأضاف أردوغان: "ما هو ردك إذا قلت إن أمريكا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا تؤثر على الانتخابات في تركيا؟ أنت لا تعرف هذه البلدان بقدر ما أعرفها".



من جانبه، قال حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا إن لديه "أدلة ملموسة" على مزاعم زعيمه ومنافس أردوغان بأن روسيا تقف وراء حملة على الإنترنت للتدخل في انتخابات يوم الأحد.



وقال مسؤول كبير في الحزب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "نعم، لدينا أدلة ملموسة على ذلك"، مضيفا أن الحزب لا يعتزم الاتصال بكبير مبعوثي روسيا بشأن تلك القضية.



وقال كليتشدار أوغلو، أمس الخميس: "الأصدقاء الروس، إنكم وراء المؤامرات، والمحتوى الذي تم استخدام تقنية التزييف العميق فيه والشرائط التي تم الكشف عنها أمس في هذه البلاد".



وغرد كليتشدار أوغلو في رسالة بالروسية والتركية عبر موقع تويتر، أمس الخميس: "إذا أردتم أن تستمر صداقتنا إلى ما بعد 15 مايو، فكفوا أيديكم".



وأطلق كليتشدار أوغلو الاتهام بعد ساعات من انسحاب المرشح الرئاسي محرم إنجه من الانتخابات بعدما نفى صحة شريط جنسي ومزاعم بأنه تلقى رشاوي من أجل تفتيت أصوات المعارضة.



ونفى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف اليوم الجمعة، مزاعم كليتشدار، بحسب وكالة أنباء إنترفاكس.



وقال بيسكوف: "قلنا مرارا وتكررا، ونصر على أننا لن نتدخل في الشؤون الداخلية والعمليات الانتخابية للدول الأخرى".



وفي ظل حكم الرئيس أردوغان، أقامت تركيا علاقات وثيقة مع الكرملين. وتقيم روسيا أول محطة طاقة نووية في تركيا، كما زودت الجيش التركي بمنظومة الدفاع الصاروخي إس- 400، وهي خطوة عارضتها بقوة الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (ناتو).