طرح المطرب مجد القاسم، أغنية جديدة بعنوان «مفيش فلوس» على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، من كلمات عادل حراز، وألحان وتوزيع بدوي، ومكس وماستر محمد الجيار، وإخراج حسام محمد، وإنتاج ريتشارد الحاج.

ويقول مطلع الأغنية: مفيش فلوس يا حبيبتي بتجيب السعادة.. ملعون اللى قال البحر بيحب الزيادة.. يا خسارة العمر لو ما عشناهوش.. البعد ليل والفجر لسه ما شوفناهوش.. عيشي بقى وافتحي للنور شبابيك.. النور كمانجة بتعزف لنا مزازيك.. قومي افرحي، وفرحي.. الفرح فستان من المشاعر شيك.

وقال مجد القاسم، في تصريحات صحفية، إن «مفيش فلوس» أغنية دراما، يمكن تناولها من منظور رسالة من حبيب لحبيبته الطموحة بزيادة، أو بين مواطن وبلده الأم في ظل الصعوبات الاقتصادية التي يمر بها الجميع.

وأضاف: المال بمفرده لا يصنع الفرح ولكنه وسيلة للتعايش ليس إلا، والأساس هو الحب، فالأغنية محاولة من الحبيب للتمسك بالأمل في ظهور النور عما قريب، بتحسن الأحوال وعودة العلاقة بينه وبين محبوبته وصولا للزواج السعيد.

يذكر أن أغنية «مفيش فلوس» هي أولى أغنيات الميني ألبوم الذي تعاقد عليه مؤخرا المطرب مجد القاسم مع المنتج ريتشارد الحاج.